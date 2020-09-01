Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Polis her yerde o aracı arıyor Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
ADANA

Adana polisi her yerde o aracı arıyor: Huzur uygulamasından kaçıp polis motosikletine çarptı

Polis her yerde o aracı arıyor: Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis çok sayıda noktada araçları durdurarak arama yaptı. Bir sürücü ise polisleri fark edip uygulamadan kaçmak için trafiğin tersi yönde hareket ederken, kendisini takip eden motosikletli polise de çarparak kaçmayı başardı. Adana polisi her yerde o aracı arıyor.

Haber Merkezi İHA
Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Adana Kozan’da gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında polis vatandaşların huzur ve güveni için mesai yaptı. Saat 21.00 ve 24.00 saatleri kozanda bir çok farklı noktada uygulama gerçekleşirken huzur ve güven uygulaması ekipleri açık alanlarda da uygulama gerçekleştirdi.

Kozan'da polis huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 619 kişinin GBT sorgusu yapılırken 124 araç denetlendi.

Uygulamada 9 araca 4 bin 292 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi. Arama kaydı olan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada polis ekipleri abartı egzoz kontol, araç film camı, maske sosyal mesafe unsurları da denetledi.

Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı.

Halfeti’de HDP provokasyonu: HDP'li vekil Halfeti’deki parkta gösteri yaptı hedefine ulaşamayınca belediye başkanını hedef aldı
GÜNDEM
Halfeti’de HDP provokasyonu: HDP'li vekil Halfeti’deki parkta gösteri yaptı hedefine ulaşamayınca belediye başkanını hedef aldı

POLİS MOTOSİKLETİNE ÇARPTI

Uygulamayı fark eden 01 PF 104 plakalı Renault marka bir araç içinde bulunan sürücü uygulamayı fark etmesi üzerine geri vites ile kaçarak aracı fark eden motosikletli polis ekibine çarpıp kaçtı.

Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
Polis ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan aracı arıyor.

Konvoydan açılan ateş minik Neriman'ı bu hale getirdi
GÜNDEM
Konvoydan açılan ateş minik Neriman'ı bu hale getirdi
Abone Ol Google News
30 ilde büyük operasyon

30 ilde büyük operasyon
Dört maddelik tavsiye

Dört maddelik tavsiye

​DSÖ okullara güvenli dönüş önlemlerini açıkladı.
Yunanistan yeni provokasyona hazırlanıyor: Türkiye Akdenizdeki doğu sınırlarında acilen MEB ilan etmeli

20 modelde<br>yeni fiyatlar!

20 modelde
yeni fiyatlar!

ÖTV düzenlemesi ile fiyatı düşen de var artan da..
İlk gecede<br>25 ton yakaladılar

İlk gecede
25 ton yakaladılar

​Balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezonu açtı.
Polis her yerde<br>o aracı arıyor

Polis her yerde
o aracı arıyor

Uygulamadan polis motosikletine çarparak kaçtı.
Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

Türkiye'ye müdahale hakkı doğdu

​Yunanistan gayri askeri statüde bulunan adalara asker taşıyor.
Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Göreve devam edecek

Göreve devam edecek

​Attığın her adımı not ediyoruz Yunanistan!
Kovid-19<br>işkence kampı

Kovid-19
işkence kampı

Göçmenler koronavirüs yaydıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp işkenceye uğruyor.
ABD'li vekilden teşekkür

ABD'li vekilden teşekkür

​Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi ve minnettarız.
Adana'da<br>göz gözü görmedi

Adana'da
göz gözü görmedi

​Gece saatlerinde bastıran sis sonrası Adanalılar zor anlar yaşadı.
Lavrov<br>PKK'yı ağırladı

Lavrov
PKK'yı ağırladı

​Rusya ve PKK/YPG arasında beş maddelik anlaşma imzalandı.
İki aşamada uzaya

İki aşamada uzaya

​​Türkiye uzay rekabetinde ben de varım demeye hazırlanıyor.
Gece saatlerinde<br>FETÖ operasyonu

Gece saatlerinde
FETÖ operasyonu

30 ilde başlatılan operasyonda 76 kişi aranıyor.
Afetin<br>izleri silinecek

Afetin
izleri silinecek

Erdoğan afet bölgesi Giresun'da atılacak tüm adımları sıraladı.
Halfeti'de<br>HDP provokasyonu

Halfeti'de
HDP provokasyonu

​HDP'li vekil Halfeti'deki parkta gösteri yaptı hedefine ulaşamayınca belediye başkanını hedef aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.