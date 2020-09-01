Polis her yerde o aracı arıyor: Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Adana Kozan’da gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında polis vatandaşların huzur ve güveni için mesai yaptı. Saat 21.00 ve 24.00 saatleri kozanda bir çok farklı noktada uygulama gerçekleşirken huzur ve güven uygulaması ekipleri açık alanlarda da uygulama gerçekleştirdi.

Kozan'da polis huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada 619 kişinin GBT sorgusu yapılırken 124 araç denetlendi.

Uygulamada 9 araca 4 bin 292 TL idari para cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi. Arama kaydı olan 3 şahıs yakalandı. Uygulamada polis ekipleri abartı egzoz kontol, araç film camı, maske sosyal mesafe unsurları da denetledi.

Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı.

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POLİS MOTOSİKLETİNE ÇARPTI

Uygulamayı fark eden 01 PF 104 plakalı Renault marka bir araç içinde bulunan sürücü uygulamayı fark etmesi üzerine geri vites ile kaçarak aracı fark eden motosikletli polis ekibine çarpıp kaçtı.

Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Polis ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan aracı arıyor.