Adana polisi her yerde o aracı arıyor: Huzur uygulamasından kaçıp polis motosikletine çarptı Polis her yerde o aracı arıyor: Uygulamaya girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında polis çok sayıda noktada araçları durdurarak arama yaptı. Bir sürücü ise polisleri fark edip uygulamadan kaçmak için trafiğin tersi yönde hareket ederken, kendisini takip eden motosikletli polise de çarparak kaçmayı başardı. Adana polisi her yerde o aracı arıyor.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 07:04 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 07:33 İHA