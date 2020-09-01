Halfeti’de HDP provokasyonu: HDP'li vekil Halfeti’deki parkta gösteri yaptı hedefine ulaşamayınca belediye başkanını hedef aldı

31 Mart seçimlerinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın doğum yeri alan Halfeti de seçimleri kaybeden HDP/PKK’nın öfkesi dinmedi. İlçede bulunan parkı milletin kullanımına sunmak için kolları sıvayan Belediye Başkanı Şeref Albayrak, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP Milletvekili Ömer Öcalan’ın hedefi oldu. Belediye Meclisi’nin kararıyla parka cami ve aşevi yapma girişimlerine başlayan Albayrak’a iftira atan Öcalan, parkın satışa çıkarıldığını iddia etti.

Şeref Albayrak

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GİREMEYİNCE İFTİRA ATTI

Eylem yapmak üzere parka giremeyen Ömer Öcalan, İsmet İnönü Caddesi üzerinde birden bağırmaya başladı. “Halfeti halkı duysun, parkı satılığa çıkarmışlar, yolsuzluk, usulsüzlük, ahlaksızları gidin mahkemenin önüne çıkarın. Biz esnafımızla, halkımızla buluşmaya gelmişiz, bilgi paylaşacağız. Koskoca 4 Nisan parkını satılığa çıkarmışsınız. Ayıp, yazıklar olsun size. Devletin memuruyum diyorsun, bu halkın malını satmaya gelmişsiniz. Parkı korumaya almış, etrafını sarmış insanlar girmesin diye ne için, satılığa çıkarmış arkadaşlar, vatandaşlar bunu bilsin’ şeklinde iftiralar atan Öcalan, belediyenin borçları nedeniyle bu tür bir girişimde bulunduğunu da öne sürdü.

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MİLLETİN OLACAK

Ömer Öcalan eylem amacına ulaşamayınca parkın önünde bağırarak belediyeye iftiralar attı.

İddialarla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Bu parka 2015 yılında HDP’li belediyenin aldığı meclis kararıyla 4 Nisan ismini verdiler. 4 Nisan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın doğum günü. HDP için de sembolik önemi olan bu parkı, milletin parkına dönüştüreceğiz. Parka cami, aşevi ve millet parkı inşaatı için yapılan imar değişikliği temmuz ayında Büyükşehir Meclisi komisyonuna havale edildi. Parkı savunuyoruz diyerek, arka planda bu üç projeye karşı çıkıyorlar” diye konuştu. Albayrak, hazine arazisi olan parkın hiçbir suretle satılamayacağını, sözkonusu iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

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PARKTA TERÖRİSTBAŞI İÇİN EYLEM

Halfeti

Ömer Öcalan Halfeti’ye 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde teröristbaşı Abdullah Öcalan için eylem yapmaya geldi. “İnsan Zinciri” eylemi için 4 Nisan parkını seçen HDP’lilere emniyet güçlerinin izin vermediği öğrenildi. HDP’liler sembolik öneme sahip parkta eylem yapamayınca böyle bir algı oyununa giriştiği ortaya çıktı.

Gün gün kan kaybettiler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın memleketi olan Halfeti’de HDP ciddi kan kaybetti. 2014’teki yerel seçimlerde 10 bin 480 oy alarak yüzde 58 ile kazanan HDP, son seçimlerde ise yalnızca 7 bin 600 oy alabildi. HDP 31 Mart seçimlerinde Halfeti’de yüzde 37’lik oranla varlık gösterirken, kayyum olarak görev yaptıktan sonra istifa edip AK Parti’den aday olan Başkan Şeref Albayrak, 11 bin 120 oy ile yüzde 54,9’luk başarı yakaladı. Bu oy oranlarında bölgeye son 3 yılda yapılan 50 milyon liralık yatırımın etkisi olduğu belirtiliyor.