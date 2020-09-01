İzmir haberleri: ​Konvoydan açılan ateş minik Neriman'ı bu hale getirdi ​ Konvoydan açılan ateş minik Neriman'ı bu hale getirdi İzmir’in Ödemiş ilçesinde, koronavirüs yasağına rağmen sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut’u (5) yaraladı. Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi’nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 00:57 Yeni Şafak