Konvoydan açılan ateş minik Neriman'ı bu hale getirdi

Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi. Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı.
PARA CEZASI VERİLDİ
- Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.