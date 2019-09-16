Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının evi kundaklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi 4307. Sokak'ta 3 kişinin katil zanlısı G.D.T.'nin evinin de bulunduğu binanın 2. katı saat 02.00 sıralarında kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürdü. Binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Sabah saat 07.00 sıralarında ise aynı binanın 3. katı da kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrar kundaklandı.

Çatıda çıkan yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta ve evin etrafında güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Her iki kattaki evde kullanılamaz hale geldi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve binanın etrafında bir süre delil araştırması yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin evde yaşayan kişilerle husumetli olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.

Olay

Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta birlikte oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ikisi de olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan Hayati Özkaya da silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Polis, katil zanlısı G.D.T'yi otomobiliyle kaçmak üzereyken yakalamıştı. Zanlının, psikolojik sorunları bulunduğu, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öğrenilmişti.

Özkaya'nın vurulmadan önce yanında 5 yaşındaki oğlu ile 7 yaşındaki kızının da bulunduğu, çocukların saldırıdan yara almadan kurtulduğu ortaya çıkmıştı.

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