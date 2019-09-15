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Aksaray'da yolcu otobüsü yandı - Aksaray son dakika haberleri

Aksaray'da yolcu otobüsü yandı

Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi AA
Yangında​ otobüs kullanılmaz hale geldi.
Yangında​ otobüs kullanılmaz hale geldi.

Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.

Alnan bilgiye göre, İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş (59) idaresindeki 46 LK 297 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti.

  • İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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