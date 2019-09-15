Ekonomi Orman yangınlarına 20 saniyede müdahale mümkün
İŞ DÜNYASI

Orman yangınlarına 20 saniyede müdahale mümkün

Milestone Systems Güney Doğu Avrupa Satış Müdürü Uygur, "Ülkemizde sadece son bir ayda gerçekleşen orman yangını sayısı 200’ü buluyor. Geleneksel sistemlerle yangının çıplak gözle algılanması 2-12 dakikayı bulurken, erken uyarı algoritmaları ile bu süre 20 saniyeye kadar düşebiliyor ve yangına erken müdahale sağlanırken, kayıplar minimuma indiriliyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yangın erken uyarı sistemi ile artık orman yangınlarına 20 saniye müdahale mümkün olacak.
​Yangın erken uyarı sistemi ile artık orman yangınlarına 20 saniye müdahale mümkün olacak.

Son günlerde ülkemizde peş peşe gerçekleşen orman yangınlarının yarattığı tahribat bu konudaki yeni teknolojileri ve yenilikçi çözümleri de gündeme getiriyor. Açık havada gerçekleşen yangınların fark edilmesi ve hızla müdahale edilmesi için geliştirilen Yangın Erken Uyarı Sistemleri de bunların en etkilisi.

Video yönetim yazılımları konusunda dünya lideri Milestone Systems, yangın erken uyarı sistemlerinin temelini oluşturan; yangın algılama kameraları, termal kameralar, video analiz, yapay zeka ve sensör uygulamalarını sunduğu açık dijital platformda bir araya getirerek, tüm bu kaynakların entegre bir şekilde sorunsuz çalışmasını mümkün kılıyor.

Milestone Systems tarafından sunulan dijital platform aynı zamanda bu kaynaklardan gelen tüm verileri alacak, doğrulayacak ve erken müdahale için ilgili birimleri uyaracak alt yapıyı da sağlıyor.

Erken uyarı sistemleri hayati önem taşıyor

Milestone Systems Güney Doğu Avrupa Satış Müdürü Özgür Uygur erken uyarı sistemini ve faydalarını şu sözlerle anlatıyor:

“Orman yangınları bugün Amazonlardan Sibirya’ya pek çok noktanın hassas gündeminde. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ülkemizde sadece son bir ayda gerçekleşen orman yangını sayısı 200’ü buluyor.

Özgür Uygur, Milestone Systems Güney Doğu Avrupa Satış Müdürü.

Geleneksel sistemlerle yangının çıplak gözle algılanması 2-12 dakikayı bulurken, erken uyarı algoritmaları ile bu süre 20 saniyeye kadar düşebiliyor ve yangına erken müdahale sağlanırken, kayıplar minimuma indiriliyor. Bu rakamlar yangınla mücadelede erken uyarı sistemlerinin taşıdığını hayatı önemi göz önüne seriyor.

REKLAM

Özellikle yaz aylarında yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan orman yangınları ekosistemi ve yerleşim yerlerini tehdit etmenin yanı sıra, söndürme çalışmaları ve oluşan zararın tazmini için yapılan harcamalarla ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Örneğin Amerika’da 2018 yılında sadece Kaliforniya’da 9 binin üzerinde yangın vakası gerçekleşti. Toplam 16 milyar dolarlık hasar oluşan bu yangınların söndürme aktiviteleri için ise 2 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Yangın erken uyarı sistemi halen başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, İsveç, Rusya, Hırvatistan, Brezilya olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor."

Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.
Türkiye'de<br> ilk kez uygulanıyor

Türkiye'de
ilk kez uygulanıyor

​İstanbul Havalimanı'na konuldu, 5 saniyede işlem yapılabiliyor.
Liderlik maçında yok

Liderlik maçında yok

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kadroya alınmadı.
Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık, Pençe-3 Harekatı'nda fotoğraflar paylaştı.
Tahliye rüzgarı

Tahliye rüzgarı

​FETÖ davalarındaki tahliye kararları tartışma konusu oldu.
5 yıldızlı otelde yangın paniği

5 yıldızlı otelde yangın paniği

​İstanbul'daki yangında 200 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yolcu otobüsü devrildi

Yolcu otobüsü devrildi

​Afyonkarahisar'daki kazada bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Millet ayakta

Millet ayakta

Doğu ve Güneydoğu'da ​onbinlerce insanımız teröre karşı yürüdü.
İstanbul ve 37 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 37 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Afrika'yı güldürdük

Afrika'yı güldürdük

​Üç üniversiteli arkadaş bisiklet sırtında, iki ay boyunca Afrika'yı gezdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.