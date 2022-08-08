Adana'da bir evde bin 40 litre sahte içki bir kamyonette de bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak etil alkol bulunduğunu belirledikleri bir ikamet ve bir kamyonette arama yaptı.

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