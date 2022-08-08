Gündem Adanada bir evde bin 40 litre sahte içki bir kamyonette de bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
ADANA

Adana'da bir evde bin 40 litre sahte içki bir kamyonette de bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak etil alkol bulunduğunu belirledikleri bir ikamet ve bir kamyonette arama yaptı.

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Haber Merkezi AA
Adanada bir evde bin 40 litre sahte içki bir kamyonette de bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Adana'da kaçak etil alkol operasyonu.

Yapılan operasyonda ekipler, evde bin 40 litre sahte içki, araçta da bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da sahte içki operasyonu: 31 bin litre etil alkol ele geçirildi
OYNAT 00:34
Bursa'da sahte içki operasyonu: 31 bin litre etil alkol ele geçirildi
Bursa merkezli 9 ilde jandarmanın düzenlediği 'sahte içki' operasyonunda 31 bin litre etil alkol, 57 bin litre sahte içki ve 269 litre dezenfektan ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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