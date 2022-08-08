Adana'da bir evde bin 40 litre sahte içki bir kamyonette de bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Yapılan operasyonda ekipler, evde bin 40 litre sahte içki, araçta da bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan operasyonda ekipler, evde bin 40 litre sahte içki, araçta da bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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