Gündem 10 saatte öldürüyor
İSTANBUL

10 saatte öldürüyor

Son bir ayda sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yaklaştı. Gerçek içki etil alkolde yapılırken sahtesinde metil alkol kullanılıyor...

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​10 saatte öldürüyor
​Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tonlarca sahte içki ele geçirildi.

Son bir ayda sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yaklaştı. Gerçek içki etil alkolde yapılırken sahtesinde metil alkol kullanılıyor. 10 saat içerisinde belirtilerin ortaya çıktığı sahte içkide yirmi miligram metil alkol, göz kararması, baş dönmesi, mide bulantısı ve körlük yaparken kırk miligramın üzerinde ise can kaybına neden oluyor.

CİDDİ HASARLARA NEDEN OLUYOR

  • Karaciğerlerin metil alkolü parçalayamadığının altını çizen Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran şu uyarılarda bulunuyor: “Bunu tükettiği zaman kişilerin vücudunda ciddi hasar meydana gelebiliyor. Metil alkol miktarına kadar değişiyor. Yirmi gramın üzerinde alınan metil alkol on saat içinde kişide çift görme, mide bulantısı ve kusma gibi etkiler bırakıyor. Eğer kırk miligramın üzerinde aldıysa kişiyi komaya sokup, hatta öldürüyor.”
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