Adana'da FETÖ operasyonu: 56 kişi hakkında gözaltı kararı

Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana'da FETÖ'nün yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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