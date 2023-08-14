Adapazarı'nda gıda zehirlenmesi: 60 kişi hastaneye başvurdu

Rüstemler Mahallesi’ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne başvurdu.