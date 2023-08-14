İstanbul'da taksiler yeni ücret tarifesine geçti: İndi-bindi ücreti 70 TL oldu

Saat 00.00'a yaklaşırken, Taksim'de bazı taksicilerin yolcu almadan ilerlediği, bazı taksicilerin ise eski tarifeyle yolcu aldığı görüldü. 8 Ağustos'ta alınan karar sonrasında, taksimetre ayarı gerçekleştiren merkezlerde yeni ücret tarifesine geçiş yapan taksilerin, taksimetreleri 00.00 sonrasında yeni tarifeye geçti. Yeni tarifeyle, 40 TL olan indi-bindi ücreti 70 TL'ye, 12.65 TL olan açılış ücreti 19.17 TL'ye, 8.51 TL olan kilometre başı ücret ise 13.75 TL'ye ulaştı.

Taksici Ömer Oğuzhan, “Yeni tarifeye, yirmi dakikamız var, nasip kısmet. Yolcu hangi tarifeden bindi ise o tarifeden devam eder. Durup kapatmamız, yeniden açmamız gerekir. Onu da yapamayız" dedi. Yolcu Mehdi Rahman ise, “Zamlara, taksi bulabileceksek tamamız, fakat taksiler yolcu seçecekse, istediğimiz yere götürmeyecekse, taksi bulamayacaksak bence kötü bir şey. Eski tarifeyle binmek şans oldu" şeklinde konuştu. Taksici Faruk Atar, “Şu anda saat 00.06, açılış 19.17, indi bindi 70 TL. 00.00'dan sonra kullanıma hazır. 2 gün önce yaptırdık bin 950 TL'ye, henüz kullanamadık taksimetreyi. İnşallah hayırlısı olur" dedi.