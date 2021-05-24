Aday mısın değil misin: 'Seçildiğimde' dedi sonra geri adım attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı iki farklı açıklama ile şaşırttı.

Kılıçdaroğlu, önceki gün ‘Z kuşağı gençler’ ile canlı yayında buluştu. Kılıçdaroğlu, önce “Özgürlüğüne düşkün bir gençlik bu gençlik onlara özgürlüğü vadediyoruz. Emin olun seçildiğimde beni hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar” diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyasi verdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi

CHP’NİN ADAYI YOK

Kılıçdaroğlu ‘seçildiğimde’ vurgusu yaparak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açık kapı bıraktı. Kılıçdaroğlu, ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna “CHP’nin şu anda bir adayı yok. Şudur ya da budur diye bir şey söyleyemiyorum” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, bir yayında önce adaylığa yeşil ışık yakıp sonra çark etmiş oldu.

GÜNDEM CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır

İDDİAYA GİRERİM KAZANIR!

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Tuncay Özkan’dan da adaylık konusunda iddialı bir çıkış geldi. Özkan, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına çok yakışacağını ve böyle bir durumda kendisinin çok mutlu olacağını söyledi. Özkan, “İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur” diye konuştu.

REKLAM