Gündem Aday mısın değil misin Seçildiğimde dedi sonra geri adım attı
ANKARA

Aday mısın değil misin: 'Seçildiğimde' dedi sonra geri adım attı

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağına dair açıklamaları anlaşılamadı. Gençlerle bir araya geldiği toplantıda önce, ‘seçildiğimde’ vurgusu yaparak adaylık sinyali verdi. Kılıçdaroğlu, ardından adaylık sorusuna “CHP’nin şu anda bir adayı yok. Şudur ya da budur diye bir şey söyleyemiyorum” cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aday mısın değil misin: Seçildiğimde dedi sonra geri adım attı
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir yayında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı iki farklı açıklama ile şaşırttı.

Kılıçdaroğlu, önceki gün ‘Z kuşağı gençler’ ile canlı yayında buluştu. Kılıçdaroğlu, önce “Özgürlüğüne düşkün bir gençlik bu gençlik onlara özgürlüğü vadediyoruz. Emin olun seçildiğimde beni hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar” diyerek cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyasi verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi

CHP’NİN ADAYI YOK

  • Kılıçdaroğlu ‘seçildiğimde’ vurgusu yaparak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açık kapı bıraktı. Kılıçdaroğlu, ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna “CHP’nin şu anda bir adayı yok. Şudur ya da budur diye bir şey söyleyemiyorum” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, bir yayında önce adaylığa yeşil ışık yakıp sonra çark etmiş oldu.

CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır
GÜNDEM
CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır

İDDİAYA GİRERİM KAZANIR!

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Tuncay Özkan’dan da adaylık konusunda iddialı bir çıkış geldi. Özkan, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına çok yakışacağını ve böyle bir durumda kendisinin çok mutlu olacağını söyledi. Özkan, “İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve suç örgütü lideri Peker'i bir tuttuğu karikatürü sildi
GÜNDEM
Cumhuriyet gazetesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve suç örgütü lideri Peker'i bir tuttuğu karikatürü sildi
Abone Ol Google News
Fransada şampiyonBizim Çocuklar

Fransa'da şampiyon
'Bizim Çocuklar'

​Ligue 1'in son haftasında Lille şampiyonluğunu ilan etti.
Rekorların adamı Burak Yılmaz

Rekorların adamı Burak Yılmaz

Şampiyonluğun yanı sıra birçok rekorun da sahibi oldu.
Teleferik faciası

Teleferik faciası

​İtalya'daki kazada 13 kişi öldü.
Türkiye'ye duygusal mesaj

Türkiye'ye duygusal mesaj

'Şampiyon'dan Türkiye'ye mesaj var.

​Binali Yıldırım'dan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde

​Premier Lig maçlarındaki skorlara en çok siyah beyazlılar sevindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı

​Saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.