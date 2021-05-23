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POLİTİKA

CHP'li Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin kazanacağı iddiasında bulundu. Özkan, "Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur" dedi.

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CHPli Özkan: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olursa kesin kazanır
Kemal Kılıçdaroğlu ve Tuncay Özkan

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, KRT TV yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına çok yakışacağını ve böyle bir durumda kendisinin çok mutlu olacağını belirten Özkan, şunları söyledi:

"YÜZDE YÜZ KAZANIR"

"İnşallah böyle bir karar verir. Ben çok mutlu olurum. Cumhurbaşkanlığına aday olursa yüzde yüz kazanır. Ben buna her şey üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur."

11 YILDA 10 SEÇİM KAYBETTİ

Göreve geldiğinden beri 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevapladı.

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