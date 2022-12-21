Adıyaman'da bir kadın iki ayda 22 bin 217 defa çağrı merkezini aradı

Adıyaman’da bir kadın, sim kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan kaçak telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini, iki ay boyunca sürekli taciz ve meşgul etti. Kadın, 112 Acil çağrı Merkezi çalışanlarını canından bezdirdi. 14 Ekim ile 14 Aralık tarihleri arasında rekor sayıda yani 22 bin 217 kez 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Gece gündüz demeden, günlük ortalama 370 kez, yani 4 dakikada bir defa, çağrı merkezini arayan şahsı tespit edebilmek için polis, jandarma ve merkez çalışanları seferber oldu.

GÜNDEM Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktı

Sim kart olmadığı için yer ve kimlik tespiti yapılamayan şahsı bulmak için çağrı karşılayıcılar kadını konuşturup bilgi almak istedi. Sürekli farklı ve yanlış bilgiler veren kadının konuşma esnasındaki arka sesler takip edildi. Uzun süren tespit çalışmalarında kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı.

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Para cezası verildi, savcılık suç duyurusunda bulunacak

Jandarma ekipleri kadının ismini ve yaşadığı bölgenin tespit edilmesinin ardından evine giderek, çağrı merkezini aradığı telefonu buldu. Kadına, 561 TL idari para cezası uyguladı. 112 Acil Çarı Merkezi Müdürlüğü kadın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak.

FOTOĞRAF 10 Acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine gelen çağrılar hem güldürdü hem de pes dedirtti. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75e yakını asılsız çıkarken, kimisi otomobilini ambulansla yarıştırmak istedi, kimisi de acil olarak maaşını çektirmek için talepte bulundu. Gelen ilginç çağrılardan biri de bir vatandaşın aşının orucu bozup bozmadığı konusunda personelin fikrini sorması oldu. 2021 yılında itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezine 2022 yılının ilk 4 ayında 104 bin çağrıya cevap verildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayından bugüne kadar 104 bine yakın çağrı aldıklarını ifade ederek, 104 bin çağrının yüzde 75inin asılsız olduğunu söyledi. Yavrum dediği hasta tavşan çıktıAsılsız çağrılar hakkında bilgiler aktaran Tekinay, Asılsız çağrılarda bizi en çok meşgul eden böyle ilginç vakaları da paylaşmak istiyorum. Bu ilginç vakalardan en dikkat çeken ve insanların yüzünde tebessüm ettireceğine inandığım ambulans talebi için arayan bir vatandaşımızın ambulans var mı sorusuna karşı ambulansı ne için istiyorsunuz dediğimizde şahsın şahin var bende de yarışalım mı diye cevaplamasıydı. Bunun haricinde telefoncuların araması. Tek numarada birleştiniz diye bizi bilinmeyen numaralar olarak arayanlar. Ambulans isteyen bir vatandaş yavrum çok hasta yavrumu hemen müdahale edin diye talebine ambulansı gönderdiğimizde yavrum dediği şeyin tavşan çıkması dedi. Benim maaşımdan acil bir olay mı varTekinay, Acil Çağrı Merkezimizde yaşlı bir amcamızın maaşımı çekin dediğinde burası acil çağrı merkezi biz acil olaylara bakıyoruz diye yanıt verdik. Yaşlı amca Benim maaşımdan acil bir olay mı var diye cevap verdi. Ezan okundu mu diye orucunu açmak isteyenler, tren biletinin ücretini soranlar, aşı orucu bozuyor mu, Diyanet bozmuyor diyor sizin fikriniz nedir diye arayanlar bizi meşgul ediyorlar. İnşallah onların meşgul etmemesini ve daha hızlı hizmet vermeyi istiyoruz ifadesini kullandı. 112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: Benim maaşımdan acil bir olay mı var Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, maaşının çektirmek isteyen bir kişinin talebi kabul edilmeyince, "Benim maaşımdan acil bir olay mı var" diyerek tepki göstermesi pes dedirtti.

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112 Acil Çarı Merkezi’ne 2022 yılı içerisinde gelen çağrıların yüzde 66,5’nin asılsız ve sahte çağrılardan oluştuğunu kaydeden Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, kadının rekor sayılacak bir sayıya ulaştığını kaydetti.

"Acil çağrı merkezimize gelen çağrıların yüzde 66,5’ini asılsız ve gereksiz"

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, "Acil çağrı merkezimize gelen çağrıların yüzde 66,5’ini asılsız ve gereksiz çağrılar oluşturmaktadır. Son olarak 14 Ekim’den 14 Aralık tarihleri arasında merkezimizi 22 bin 217 defa arayarak rahatsız eden bir kişi ortaya çıktı. Arkadaşlarımızın ve jandarmamızın uzun uğraşları ve dikkatli takipleri sonucunda şahsın kimliğini tespit ederek yakaladık. Jandarma tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Bu kişi 60 günde 22 bin 217 çarı yapıyor. Yani günde ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı demektir. Gece gündüz hiç durmaksızın, bazı günler 750-800 defa aradı. Ancak uzun süren takip sonrasında şahsı tespit ettik" dedi.