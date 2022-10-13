Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların yüzde 66'sı asılsız çıktı

İçişleri Bakanlığı’nca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 17 Şubat 2021’den bu yana yaklaşık 200 bin çağrı gelirken 2022 başından bu yana ise 90 bin çağrı geldi. Gelen 90 bin çağrının yüzde 66’sının gereksiz veya asılsız olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 7 kişiye idari yaptırım cezaları uygulandı. Türkiye ortalamasına göre asılsız çağrılarda daha aşağı seviyede olunduğunu aktaran Merkez Müdürü Cemal Akdoğan, asılsız ihbarların çoğunun sim kartsız ve çocukların aramalarından kaynaklı olduğu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar hakkında bilgi veren merkez Müdürü Cemal Akdoğan, “112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 17 Şubat 2021 tarihi itibariyle emniyet, jandarma, acil sağlık, itfaiye, orman ve AFAD olmak üzere tek çatı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bugüne kadar aldığımız toplam çağrı 200 bindir. 2022 yılının başından bu aya kadar ise 90 bin çağrı geldi. Bu 90 bin çağrının yüzde 66’sı asılsız çağrı olurken yüzde 34’ü ise asıllı çağrı olmaktadır. Asılsız çağrı oranlarımızın yüksek olması sim kartsız aramalar ve çocukların aramalarından kaynaklanmaktadır. Türkiye ortalamasına göre asılsız çağrılarda daha aşağı bir seviyedeyiz. Acil Çağrı Merkezimize gelen çağrılara bir saniyenin altında bir sürede cevap verilmektedir. Akabinde olayın özeti alındıktan sonra ilgili kuruma aktarılmasının ardından sahadaki ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine ulaşmaktadır. 2021 yılı itibariyle açıldığımız günden bugüne kadar asılsız yere ihbarda bulunan 7 vatandaşımıza idari yaptırım kararı uygulanmıştır” dedi.

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FOTOĞRAF 10 Acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine gelen çağrılar hem güldürdü hem de pes dedirtti. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, kimisi otomobilini ambulansla yarıştırmak istedi, kimisi de acil olarak maaşını çektirmek için talepte bulundu. Gelen ilginç çağrılardan biri de bir vatandaşın aşının orucu bozup bozmadığı konusunda personelin fikrini sorması oldu. 2021 yılında itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılının ilk 4 ayında 104 bin çağrıya cevap verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayından bugüne kadar 104 bine yakın çağrı aldıklarını ifade ederek, 104 bin çağrının yüzde 75'inin asılsız olduğunu söyledi.

\"Yavrum dediği hasta tavşan çıktı\"



Asılsız çağrılar hakkında bilgiler aktaran Tekinay, \"Asılsız çağrılarda bizi en çok meşgul eden böyle ilginç vakaları da paylaşmak istiyorum. Bu ilginç vakalardan en dikkat çeken ve insanların yüzünde tebessüm ettireceğine inandığım ambulans talebi için arayan bir vatandaşımızın 'ambulans var mı' sorusuna karşı ambulansı ne için istiyorsunuz dediğimizde şahsın 'şahin var bende de yarışalım mı' diye cevaplamasıydı. Bunun haricinde telefoncuların araması. Tek numarada birleştiniz diye bizi bilinmeyen numaralar olarak arayanlar. Ambulans isteyen bir vatandaş 'yavrum çok hasta yavrumu hemen müdahale edin' diye talebine ambulansı gönderdiğimizde 'yavrum' dediği şeyin tavşan çıkması\" dedi. \"Benim maaşımdan acil bir olay mı var\"



Tekinay, \"Acil Çağrı Merkezimizde yaşlı bir amcamızın 'maaşımı çekin' dediğinde 'burası acil çağrı merkezi biz acil olaylara bakıyoruz' diye yanıt verdik. Yaşlı amca 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' diye cevap verdi. 'Ezan okundu mu' diye orucunu açmak isteyenler, tren biletinin ücretini soranlar, 'aşı orucu bozuyor mu, Diyanet bozmuyor diyor sizin fikriniz nedir' diye arayanlar bizi meşgul ediyorlar. İnşallah onların meşgul etmemesini ve daha hızlı hizmet vermeyi istiyoruz\" ifadesini kullandı. 112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: Benim maaşımdan acil bir olay mı var Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, maaşının çektirmek isteyen bir kişinin talebi kabul edilmeyince, "Benim maaşımdan acil bir olay mı var" diyerek tepki göstermesi pes dedirtti.

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