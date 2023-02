AFAD: Kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

Kahramanmaraş-Gaziantep depreminin ardından artçı depremler 10 ilde de devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri an be an yayınlıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Antep, Diyarbakır'da bugün deprem oldu mu, kaç artçı deprem oldu? 8 Şubat 2023 Çarşamba son depremler listesi...