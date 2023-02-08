AFAD: Kimliklendirme yapılamayan cenazeler 24 saat sonra defnedilecek

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada;

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülke olarak teyakkuz halinde arama-kurtarma çalışması başlatıldığı belirtilerek, "Bu depremlerin ortaya çıkardığı yıkıcı etki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın en hızlı şekilde kimliklendirilmesi ve naaşlarının yakınlarına ivedi bir şekilde teslim edilmesi büyük önem arz ettiğinden kimliklendirme ve defin hizmetleri konusunda yeknesaklığın sağlanması için Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde İçişleri Bakanlığı'nın 07 Şubat 2023 tarih ve 46697 sayılı yazısı ile ilgili valilikler ve kurum/kuruluşlar talimatlandırılmıştır" denildi.

Buna göre, ölü muayene işlemlerinin, cenazelerin bulunduğu il veya ilçe başsavcılıkları nezdinde yapılacağı; çevre il ve ilçelere gönderilmeyeceği belirtilerek şunlar kaydedildi: