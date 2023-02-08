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AFAD ve Kandilli 8 Şubat 2023 son depremler listesi

Kahramanmaraş-Gaziantep depreminin ardından artçı depremler 10 ilde de devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri an be an yayınlıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Antep, Diyarbakır'da bugün deprem oldu mu, kaç artçı deprem oldu? 8 Şubat 2023 Çarşamba son depremler listesi...

14:29 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor. Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da da hasara yol açtı. Depremde ölü ve yaralı sayıları açıklanırken gözler son depremler listesine çevrildi. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken artçı depremler de sürüyor. İşte 8 Şubat 2023 son depremler listesi...

8 ŞUBAT 2023 BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 9 saat sonra 7.6'lık ikinci büyük depremle sarsılan kentlerimizde artçı sarsıntılar olmaya devam ederken, bugün (8 Şubat) verilerine bakıldığında şuana kadar en büyüğü 4.0 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (8 ŞUBAT 2023)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ŞUBAT 2023



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#son depremler listesi
1 saat önce
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AFAD ve Kandilli 8 Şubat 2023 son depremler listesi
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