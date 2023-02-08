Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor. Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da da hasara yol açtı. Depremde ölü ve yaralı sayıları açıklanırken gözler son depremler listesine çevrildi. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken artçı depremler de sürüyor. İşte 8 Şubat 2023 son depremler listesi...

8 ŞUBAT 2023 BUGÜN DEPREM OLDU MU?

8 ŞUBAT 2023 BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve 9 saat sonra 7.6'lık ikinci büyük depremle sarsılan kentlerimizde artçı sarsıntılar olmaya devam ederken, bugün (8 Şubat) verilerine bakıldığında şuana kadar en büyüğü 4.0 olarak ölçüldü.