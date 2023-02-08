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AFAD deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesini yayınladı

AFAD, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede elektrikli ısıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, yastık, jeneratör, ekmek, su, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı. Deprem bölgesine gönderilebilecek ihtiyaç malzemelerinin detayları haberimizde.

13:39 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD

AFAD

AFAD, deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede elektrikli ısıtıcı, tüp, mont, ayakkabı, polar, yastık, jeneratör, ekmek, su, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.

AFAD DEPREM BÖLGESİ İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ

10 ilde büyük yıkıma neden olan, can kaybı 5 bin 894'e yükseldiği depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede şu ürünler yer aldı:

- Elektrikli ısıtıcı

- Büyük-küçük tüp

- Odun sobası, odun, kömür sobası

- Cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör

- Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont

- Kadın-erkek iç giyim ve çorap

- Kadın-erkek ayakkabı

- Kadın-erkek polar

- Kadın-erkek içlik

- Yağmurluk - panço

- Uyku tulumu - yastık,

- Yatak ve nevresim takımı

- Tek kullanımlık tabak- bardak- çatal-kaşık

- Tava-ketıl

- Kavurma- barbunya - peynir - konserve

- Çay-kahve

- Kaşar-peynir-zeytin

- Su-ekmek-hazır gıda

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#deprem yardım malzemeleri
2 saat önce
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AFAD deprem bölgesindeki ihtiyaçların listesini yayınladı
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