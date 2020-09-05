AFAD'dan Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun’un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir" denildi.

Ayrıca, "Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

1️⃣ Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların #Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir. — A F A D (@AFADBaskanlik) September 5, 2020

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