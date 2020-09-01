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Gündem Afetin izleri silinecek Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Giresunda atılacak tüm adımları sıraladı
POLİTİKA

​Afetin izleri silinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Giresun'da atılacak tüm adımları sıraladı ​

Afetin izleri silinecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesi Giresun'da atılacak tüm adımları sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin vurduğu Giresun’un Dereli ile Doğankent ilçelerini ziyaret etti. Afetin izlerini silme çalışmalarına başladıklarını belirten Erdoğan ilk adımları şu şekilde sıraladı: Esnafa 50 bin lira hibe, KOBİ’lere 100 bin lira faizsiz kredi verilecek. Benzeri felaketi önlemek için keşif bedeli 1,3 milyar lira olan proje hayata geçirilecek. Dere yataklarını ıslah edeceklerini belirten Erdoğan, “Oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız. Ama bizim derdimiz, benim Derelili kardeşim, benim Doğankentli, Yağlıdereli kardeşim hepsi gerçekten modern konut, dükkan ve mağazalarda yerini bulsun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selin vurduğu kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge halkıyla sohbet etti.
Selin vurduğu kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge halkıyla sohbet etti.

Giresun’daki sel afetinden zarar gören ilçelerden Dereli ve Doğankent’te incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentte hayatın en kısa sürede normale dönmesi için atılacak adımları açıkladı:

Heyelan ve su baskını felaketinde çok sayıda iş yeri, ev ve alt yapı zarar gördü. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur. Afetin ilk anından itibaren çeşitli kurumlar 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerini aldı. Arama kurtarma ve afet kaldırma çalışmaları için 36 ilden ekipler görev yaptı ve mahsur kalan 172 vatandaşı kurtardı.

Erdoğan, Dereli ilçesinde selde suya kapıldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Kenan Akar ile hala bulunamayan Uzman Jandarma Sami Yılmaz ve operatör Ali Akkuyu’nun ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hakkını sonuna kadar aramakta kararlıyız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hakkını sonuna kadar aramakta kararlıyız

SON KAYBI BULANA KADAR

Felakette şu ana kadar asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Halen 5 insanımız kayıp. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecektir. Yol, su elektrik gibi temel alt yapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır. Afet bölgesinde 43 bina yıkılmış, 94 bina acil yıkılacak şekilde ağır hasar görmüş, 64 bina ağır hasar ve 492 hafif hasar almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Dereli'ye geldi
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun Dereli'ye geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Giresun'a geldi.

73.5 MİLYON ÖDENEK

AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız, yürütülen çalışmalar için Giresun’a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Sel felaketine maruz kalan esnafımıza, 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı Tez-Koop aracılığıyla hibe olarak verilecektir. Bunun ödemesi yok.

100 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokuldu. Belediyelerin İlbank’a olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir. Afetten zarar gören tüm belediyeler altyapı çalışmaları için İlbank tarafından 25 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapılmıştır.

TEK TEK SIRALADI

  • Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alım tarihini bir hafta öne çekmiş ve alım noktası sayısını artırmıştır. Üreticilerimizin ödemeleri aynı hafta içerisinde yapılmaktadır. Balık yetiştiricilerimize 8 bin kırmızı benekli alabalık hibe olarak dağıtılmıştır. Biliyorsunuz aynı zamanda balıkçılık sezonunun açılışı var. Bunu da Giresun’dan yapacağız inşallah. ORKÖY destekleri kapsamında toplam 5 milyon liralık hibe verilecektir. 2020 sonuna kadar Giresun iline özel hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da vatandaşa seslendi
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da vatandaşa seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun Dereli'de incelemelerde bulundu. Burada vatandaşa da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Devlet, felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur.' ifadelerini kullandı.


Afetin izlerini silmek için her tedbiri aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu.

Erdoğan, “Görüldüğü gibi yaraları sarmak, afetin izlerini ortadan kaldırmak, ilçelerimizi ekonomik ve sosyal olarak yeniden canlandırmak için her türlü tedbiri aldık, yatırımları planladık, çalışmalara başladık. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleri ile sair yapılarla işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alıp götürür. Giresun’da yaşanan sel felaketinden aldığımız dersler, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda inşallah bize ışık tutacaktır. Hele hele bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eşdeğer bir yanlıştır. Şimdi TOKİ olarak konutlar yapacağız, dükkanlar yapacağız ama bu dükkanları konutlarla beraber çok yüksek yapmayacağız. Zemin artı üç, bilemedin 4 yapacağız. Niye? Fazla yapmak istemiyoruz. Allah göstermesin bir depremde vesaire ortaya çıkacak olan bir bela ile karşı karşıya kalmak istemiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketine uğrayan esnafa müjdeyi verdi: 50 bin TL hibe
OYNAT 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketine uğrayan esnafa müjdeyi verdi: 50 bin TL hibe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini havadan inceledi ve burada vatandaşa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek' diyerek güzel haberi verdi.


Yıkımsa yıkım

“Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız. Ama bizim derdimiz, benim Derelili kardeşim, benim Doğankentli, Yağlıdereli kardeşim hepsi gerçekten modern konut, dükkan ve mağazalarda yerini bulsun” diyen Erdoğan, altyapı çalışmalarının da en güzel şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Altyapı ile inşallah burada birkaç köprüyü de yıkıp buralarda gayet güzel kemer köprü inşa edeceğiz ve bu köprülerle de işi sağlama alacağız.”

1.3 milyarlık proje

  • Afet kapsamında bölgede 55 bin dekar mera ve yaylanın ıslahının gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, konut, iş yeri ve diğer hasarlar için 6,5 milyon lira nakdi yardım yapıldığını söyledi. Dereli ve Doğankent ilçelerinde yapılacak konutlara ilişkin de bilgi veren Erdoğan, “TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır. Aynı şekilde Doğankent’te de 120 konut yapılacaktır. Köylerimizde de 250 köy konutu inşa edilecektir. Altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak, bunlar da gerçekten çok güzel konutlar” diye konuştu. “Giresun’da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir” müjdesini veren Erdoğan, ilk etapta 120 milyon liralık bütçe ile bent yapımı, ıslah, beton duvar ve kanal inşası, kargir duvar ve taş tahkimat inşası ile köprü yapımının gerçekleştirileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
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2020-2021 su ürünleri av sezonunun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Giresun’daki merkez balıkçı barınağında gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, her yıl yapılan mezadı tekrarlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanına geldi.
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Bakan Pakdemirli, Giresun’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı.
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10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı.
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Balıkçıların ve iş adamlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı mezatta kazanan iş adamı Cemil Kazancı oldu.
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1.7 milyon TL’ye bir kasa balığı satın alan iş adamı Kazancı, “Öyle mi? Ben ne aldığımın farkında değilim. Hayırlı olsun bu sektöre hizmet etmek gurur verici bir şey. Tabii amaç burada zorlu mücadele içerisinde olan arkadaşlara yardımcı olmak” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kasa balığı satışa çıkardı. 10 bin TL ile başlayan mezatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteğiyle kıyasıya bir yarış yaşandı.


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