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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünde yangın paniği: Duman çıkınca şoför otobüsü tahliye etti

Afyonkarahisar’da içerisinde 20 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsünde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar son dakika haberleri: Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar-Antalya karayolundaki olay, Damlalı Boğazı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya’dan, Ankara’ya giden ve içerisinde 20 yolcunun olduğu 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünden bir anda dumanlar çıkmaya başladı.

Durumu fark eden otobüsün şoförü aracı yol kenarına park ederek yolcuları tahliye ettikten sonra itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Tınaztepe itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler hızla yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık yarım saatin sonunda otobüs alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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