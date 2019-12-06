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Rize haberleri... Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüste yolcu bulunmaması faciayı önledi.

Haber Merkezi DHA
Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi.
Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Rize'ki yangın sabah saatlerinde Pazar ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. İsmail B. yönetimindeki 34 DY 6499 plakalı Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünde Artvin yönüne seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Alevleri fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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