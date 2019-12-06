Rize'de seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

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AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: Gazze'deki insani durum tehlikeli bir halde

Avrupa Birliği Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, Gazze ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Gazze'deki insani durum, son derece tehlikeli bir halde. Bunun sebebi ise İsrail işgali, siyasi durum ve kapıların kapatılması" ifadelerini kullanan vekil, Gazze'de askeri seçenek ve şiddetin çözüm getirmediğini, siyasi çözüm için sükunet ve barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.