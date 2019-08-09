Gündem Seyir halindeki otobüs yandı 44 yolcu son anda kurtarıldı
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Seyir halindeki otobüs yandı: 44 yolcu son anda kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde içinde 44 yolcunun bulunduğu bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi.

Haber Merkezi AA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Tarsus'ta içindeki 44 yolcusuyla Hatay'dan İstanbul'a giden Ahmet Okçu yönetimindeki Metro Turizm'e ait 34 GN 8564 plakalı otobüsün motor bölümü, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolunun Gülek Boğazı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün otobüsü yol kenarına yanaştırmasının ardından yolcular tahliye edildi.

Yolcuların tahliyesinin ardından alevler aracı tamamen kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otobüsün şoförü Ahmet Okçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün alev aldığını fark edince ilk olarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye ettiğini belirtti.

Yangın söndürme tüpüyle aleve müdahale ettiğini vurgulayan Okçu, buna karşın çabasının yetersiz kaldığını anlattı.Bu arada, yaralananın olmadığı olay nedeniyle otoyolda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'de otobüs yanmış 5 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta da Balıkesir'in Gökçeyazı Mahallesi’nde seyir halindeki otobüsün alev alması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. 34 yolcunun bulunduğu otobüste 15 kişi de yaralanmıştı.

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GÜNDEM
Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı
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