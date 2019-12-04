Gündem Arnavutköyde facianın eşiğinden dönüldü Yolcu minibüsü alev alev yandı
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İstanbul Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de yolcu minibüsü alev alev yandı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi AA
Yangının çıkmasının ardından yolcular tahliye edildi.
Yangının çıkmasının ardından yolcular tahliye edildi.

Arnavutköy'de seyir halindeyken yanan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Arnavutköy hattında sefer yapan ve içerisinde yolcu bulunan 34 M 1209 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Minibüs sürücüsü, yangını fark edince aracı kenara park ederek yolcuları tahliye etti.

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Minibüs sürücüsü Yunus Emre Aslan, yangını fark edince aracı kenara park ederek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsün tamamını sardı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi.

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Bir görgü tanığı, çevredekilerle birlikte olaya yangın tüpüyle müdahale ettiklerini ve yolcuların dışarı çıkmasında yardımcı olduğunu anlattı.

Olay nedeniyle Arnavutköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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