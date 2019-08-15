Gündem 15 gün içinde 4üncü otobüs yangını
3. SAYFA

15 gün içinde 4'üncü otobüs yangını

Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü otobüs yangının ardından seyir halinde yanan otobüslere bir yenisi daha eklendi. Manisa ve Mersin'deki otobüs yangınlarının ardından bu sabah ise Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı. Yangının zamanında fark edilerek yolcuların araçtan indirilmesi sonucu ölen ya da yaralanan ise olmadı.

Haber Merkezi AA
otobüs yangını
otobüs yangını

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine giden Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu otobüsü, Cankurtaran mevkisinde alev aldı.

Otobüsün içindeki dumanı fark eden yolcular, durumu şoföre bildirdi.

  • DHA
    Bunun üzerine şoför otobüsü sağ şeride çektikten sonra yolcular araçtan indi.

Durumun bildirilmesi üzerine Ankara ve Gerede'den olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürdü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı.

MOLA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Yolculardan Mustafa Siviş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mola için durduğumuz tesisten çıktık. Araçtan duman geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştı fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. Kimsenin canına bir şey olmadı." diye konuştu.

DHA
Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

PATLAMALAR OLDU

Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, "Yolcular inerken otobüs alev almıştı. Patlamalar başladı 5 dakika sonra. Otobüs doluydu." ifadelerini kullandı.

DHA
Bölgede trafik akışında aksama yaşanmazken, kara yolları ekipleri yanan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Arazi kavgasında kan aktı
GÜNDEM
Arazi kavgasında kan aktı

Oyalama taktiğigeçerli olmaz

Oyalama taktiği
geçerli olmaz

​Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın '20 mil' sözünü hatırlattı.
9. gözlem noktamızda alarm

9. gözlem noktamızda alarm

​Morek'teki TSK gözlem noktası Esed güçlerince çevreleniyor.
Türk mühendisler üretti

Türk mühendisler üretti

​Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.
Temmuzda<br>fazla verdi

Temmuzda
fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe verileri açıklandı.
İşsizlik geriliyor

İşsizlik geriliyor

​Nisan'da yüzde 13 olan işsizlik 12,8'e geriledi.
ABD'li isimden<br>kritik ziyaret

ABD'li isimden
kritik ziyaret

​Genelkurmay Başkanlığı ve Şanlıurfa'da temaslarda bulunacak.

Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

Tatil döneminde yollarda ölenlerin sayısı açıklandı.
Bin kişiden 16'sı aldı

Bin kişiden 16'sı aldı

Nüfusa göre en fazla konut satışının gerçekleştiği il.
İmran Han'dan dünyaya zor soru

İmran Han'dan dünyaya zor soru

Srebrenitsa gibi benzer bir katliama sessizce tanıklık mı edecek?​
Nafakada<br>emsal karar

Nafakada
emsal karar

​Yargıtay, tedbir nafakasıyla ilgili adım attı.
Korkunç bir iş birliği

Korkunç bir iş birliği

​İngiltere Başbakanı, parlamentoyu tatil edebilir.
Günde 6 bin TL

Günde 6 bin TL

​Serinleten lezzet vatandaşlardan ilgi görüyor.
Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

M​eteoroloji 5 bölge için vatandaşları uyardı.
15 gün içinde<br>4'üncü yangın

15 gün içinde
4'üncü yangın

​Yangının zamanında fark edilmesi faciayı önledi.
Dönüşe geçtiler

Dönüşe geçtiler

​Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı.
Ölü sayısı<br>282'ye çıktı

Ölü sayısı
282'ye çıktı

​Şiddetli yağışlar iki gün daha etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.