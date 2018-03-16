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Ağrı'da terör operasyonu - Ağrı'da 2 PKK'lı tutuklandı

Ağrı’da terör örgütü PKK operasyonu: 2 tutuklama

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 2'si tutuklandı. Örgüte ait çok sayıda yaşam malzemesi ve döküman ele geçirildi.

Haber MerkeziIHA
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya ait dökümanlar
Ağrı'da terör örgütü PKK'ya ait dökümanlar

Ağrı merkez ve Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2’si tutuklanırken, çok sayıda doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK terör örgütü ile mücadele kapsamında, il merkezimizde kamu malına zarar verdiği, terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinliklere katıldığı değerlendirilen 7 şahıs ve Doğubayazıt ilçemizde PKK/KCK propagandası yapan 9 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs birimlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanırken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 7 şahsın Müdürlüğümüzdeki işlemleri devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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