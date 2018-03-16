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Son dakika... Doğu Guta'da 61 sivil hayatını kaybetti - Doğu Guta'da insalık dramı

Doğu Guta'ya saldırı: 61 ölü!

Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'daki Kefer Batna beldesinde bulunan pazar yerine yönelik bombardımanında en az 61 sivil hayatını kaybetti.

Haber MerkeziAA
Doğu Guta'nın Zemelka bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, yakın hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. (Fotoğraf: AA)
Doğu Guta'nın Zemelka bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, yakın hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. (Fotoğraf: AA)

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) ateşkes kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam ediyor.

Rejim ve destekçilerine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yer alan Kefer Batna beldesinde ana yoldaki bir pazar yerini bombaladı. Doğu Guta'nın iç kısımlarına kaçmaya çalışan insanlar ile gıda bulmak için pazara giden kişilerin bulunması nedeniyle kalabalık olan pazar yerine yönelik saldırıda en az 61 sivil yaşamını yitirirken, yüzlerce sivil de yaralandı.

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Sivil savunma ekipleri, bombardımanın devam etmesi nedeniyle cesetlerin kaldırılamadığını, yaralılara ulaşılamadığını aktardı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

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Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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