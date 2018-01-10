Ağrı'da toprağa gömülü halde bulundu

Ağrı Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca yer altına gömülmüş çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında operasyon düzenledi.
- Terör örgütü mensuplarının kullanabileceği sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imhasının amaçlandığı operasyonda, toprağa gömülü 5 tüp, birer güneş paneli ve ekmek sacı ile bir takım kamuflaj elbise, mutfak malzemesi, 220 litre mazot ve benzin, yaşam ve gıda malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
El konulan malzemeler, olay yerinde imha edildi.
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