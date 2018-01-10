Suikast planı yapan teröristler yakalandı

İstanbul’da sol terör örgütü DHKP-C’ye operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli çalışan terörle mücadele ekipleri, DHKP-C üyesi bazı teröristlerin suikast hazırlığı içerisinde olduklarını belirledi.

8 HÜCREYE OPERASYON YAPILDI

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kaldıkları adresler tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri operasyon düzenlenecek adreslere yönlendirildi.

7 DHKP-C'Lİ GÖZALTINA ALINDI

8 hücreye yapılan baskında 7 DHKP-C’li yakalandı. Ö.F.B.,B.T., H.Y., M.A., V.A., B.Ç. ve M.B. gözaltına alındı. Teröristlerin hücre evinde 2 tabanca, 1 tüfek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, açlık grevi ile gündeme gelen DHKP-C’li Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın propagandasının yapıldığı dokümanlar çıktı. Teröristlerin hedefinde kimlerin olduğu araştırılıyor.