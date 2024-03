Onlara geleceğe kazandırmamız gereken bir grup olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz ulaşım noktasında çok sıkıntılılar. Bunun bir an önce toplu taşıma anlamında, ücretler anlamında çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Bizim belediye olarak burada sübvanse edip hat sahiplerinin de mağdur etmeden bir sistemi oturtmamız lazım. Birçok noktadan önemli noktalara hastane gibi önemli noktalara hattımız yok. Maalesef burada ulaşım en önemli sıkıntıları. Diğer problemleri de sosyal hayat. Beşten sonra kütüphaneler noktasında sıkıntımız var şehirde. Biz bu kütüphaneleri hızlı bir şekilde açacağız. Onların sosyal aktivitelerini kolaylaştırıcı, onları rahatlatıcı konserlerle, festivallerle ama sanatla da bilimle de entegre edilmiş bir sosyal hayat onlara vadediyoruz. Bu noktada gençlerimiz çok gayretliler. Bilim noktasında da üniversitemizde 16 fakültemiz var. Fakat bazı fakültelerimizin belirli eksikleri var. Kapsül 14 projesiyle de onların bilimsel çalışmalarını rahatlatıcı, sosyal hayatlarını rahatlatıcı planlamalar yapıyoruz. Bu bağlamda öğrenciler kendilerinin mutlu olacakları bir döneme girecekler. Onlarda da bu heyecanı görüyoruz. En önemli eksiklerden biri de şehrin biraz pahalı olması. Bu noktada konutlarla ilgili de yine esnafla ilgili de gerekli kolaylığı ve çalışmayı sağlayıp onlara yine ucuz bir kent olma vadimizi söylemek istiyorum.

Yaşlı Sağlığı Merkezini yine Bolu’da sağlık müdürlüğünde ilk biz açmıştık ve şu an Bolu’da bir tane yaşlı sağlığı merkezimiz aktif çalışıyor.

Kadınlarımız çok önemli. Evde annelerimiz, eşlerimiz aslında toplumun en önemli noktası olan çocuklarımızın geleceğini hazırlıyorlar. Bu bağlamda onları rahatlatmak ve onların da istihdamına katkı sağlamak ve gelirlerini artırma noktasında gayretlerimiz var. Bir kere onlara istihdam oluşturucu mekanizmalar kurmak istiyoruz. Onların açacakları kooperatiflerde, proje destekleriyle, proje ofislerimizde ve kooperatif destek ofislerimizde belediyede her daim yanlarında olmak istiyoruz.

Kadınlarımız, çocuklarımızla birlikte akşam beşten sonra etüt merkezlerimizle aile yaşam merkezlerinde ve mahalle konaklarında çocukları güvenli alanda oynarken orada sosyal hayata katılsınlar istiyoruz. Ailelerin hem gelirlerini arttırmaya hem de giderlerini azaltmaya ve hayatın her safhasında var olan bir belediye olmaya çalışıyoruz.

Türkiye'de en önemli dijitalleşmeyi sağlayan bakanlıkların en başında Sağlık Bakanlığı gelmekte. Biz de 8 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığının dijitalleşmesinde fikrimizle çalışmalarımızla katkıda bulunmaya çalıştık. Belediyede maalesef şu an Bolu’da akıllı belediyecilik dediğimiz dijital belediyeciliğin maalesef % 5’i uygulanıyor. Biz şehre gelen turistlerin de şehirde yaşayanların da öğrencilerimizin de yine bütün halkımızın kullandığı bir dijital akıllı şehir hayal ediyoruz. Gelen turistin, misafirimizin tur destinasyonu yaptığı, yürüme parklarının, yürüme parkurlarının belli olduğu, bisiklet yollarının aktif olarak bu sistem içinde kullanıldığı, otobüs, toplu taşıma takiplerinin çok iyi yapıldığı ve şehrin her noktasının sistem üzerinden takip edildiği ve belediye olarak hayatı kolaylaştıracak bir dijitalleşme ve akıllı şehir olma hayalimiz var. Bununla da tüm vatandaşlarımızın toplu taşımadan otoparka kadar alışverişten yine turizmdeki bütün sektörlere kadar rahatlamalarını sağlayacak bir yazılım hayal ediyoruz. Bunu da en kısa sürede gerçekleştireceğiz.

Evet, bunu Bolu genelinde değiştirmeye ve oturtmaya çalışıyoruz. Ben de sonuç itibariyle Bolulu bir hemşehrileri olarak, siyasi nezaketimle, üslubumla bugüne kadar hep böyle geldim ve başarımı yine bu nezakete borçlu olduğumu düşünüyorum. Siyasete girdikten sonra da tüm Belediye Başkanı adaylarımıza her fırsatta başarılar diledim. Bu vesileyle sizin vesilenizle de başarılar dilemiş olayım.

Sözümüzde özümüz de şu tek hedefimiz Bolu, tek nesnemiz Bolu, sadece Bolu diyoruz. 31 Mart seçimlerimizin, Bolu tarihinin en önemli yerel seçimlerinden biri olduğunu söylüyoruz ve bu seçimde de halkımızın iradesinin sandıkta en güzel şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Kim bu sandıkta başarıya ulaşırsa ona hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün teşkilatımızla ve bütün gönüllülerimizle halkımızla beraber onlara samimiyetle başarılar diliyoruz. Kavga ortamından uzak çünkü Bolulular kavga istemiyor sevmez kavgayı. Siyasi nezaketsizlikten uzak, birbirimize samimiyetle sarılarak sadece Bolu’muz var diyerek bir samimiyet içerisinde çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde gayet güzel diyaloglarımız oldu. Her fırsatta kendileriyle konuşuyoruz. Seçim bittiğini de yine onlara sarılacağız, onlar da bize sarılacak. Bir mahallede yaşıyoruz. Bolu'muz çok güzel kavga ederek değil, sarılarak büyüyeceğiz.

Tabii şunu özellikle söylemek isterim. Bu 5 yıl içerisinde Bolu direklerle her yerin ışıl ışıl ışıklandırılmasıyla makyaj belediyeciliği gördü Maalesef her başarısızlıkta da acil kurtarma butonu olarak adlandırdığımız mülteci butonuna basıldı. Her başarısızlıkta bu ifade edildi. Bizim 5 yıl önce belediyemize teslim ettiğimiz 30 dönümlük arazimiz 400 konutla proje olarak açıklanmışken, şu anki belediye tarafından bu 400 konutun bu 5 yıl sonrasında yapılmadığını gördük. Oraya gittiğimiz zaman bu 400 konut yapılmazken bu arsanın satıldığını gördük. Şehir hastanesi ile ilgili ayrılmış bir alanda şehir hastanesi yapılması planlanırken bu arazinin de yine satıldığını gördük. Belediye arazi satmak için değil, arazi kazandırmak için gelir. Biz bu başarısızlıkların acil kurtarma butonlarıyla veya skandallarla üzerinin kapatılmasını istemiyoruz ve istiyoruz ki Bolu projelerle anılsın. 31 Mart’ta da Bolu halkımız projelerle anılan bir şehir olması noktasında iradesini ortaya koymuş olacak. Makyaj belediyeciliği ve sosyal medya belediyeciliği istemiyoruz. Mart seçimlerinin ilimize hayırlar getirilmesini ben temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza bu demokrasi şölenine vermiş oldukları katkılar için teşkilatımızda kapı kapı dolaşan bütün gönüllerimiz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.