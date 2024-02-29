AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'i ve Yüreğir Belediyesi Başkan adayı Halil Nacar'ın seçileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na Yüreğir ilçesinde her zaman en güçlü desteğin verildiğini belirten Çelik, bundan sonra da en güçlü işlere imza atılacağına emin olduğunu ifade etti.
"Karşımızdakiler kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar"
Son seçimde karşılarındakilerin "kirli ittifak" içine girdiğini belirten Çelik, şöyle devam etti:
Çelik, büyük hizmetlere ve eserlere imza attıklarını ancak bunların yeterli olmadığını, ileriki dönemde daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacaklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'a destek isteyen Çelik, şunları kaydetti: