AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete eleştiri: Kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar

"Şimdi biz seçime giderken, bir kere daha eser siyaseti, hizmet siyaseti dönemini açarken karşımızdakiler kirli pazarlık sezonunu tekrar açtılar ama bir kere daha bu kirli pazarlıklara en güçlü cevabı siz vereceksiniz. Bir kere daha bu yalan dolan siyasetini sandığa siz gömeceksiniz. Bir kere daha sirk cambazlarını sandığa siz gömeceksiniz. Cumhurbaşkanı'mız, önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etti. 'Türkiye Yüzyılı' demek şehirlerin, Adana'nın, Yüreğir'in yüzyılı demek. Onun için bugün size eşlik eden bu küçük çocuklara, evlatlarımıza daha iyi bir ülke, Adana, Yüreğir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."