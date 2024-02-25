AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor.





Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Başkent'i yönetmek herhangi bir şehri yönetmeye benzemez"

"Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir. Ankara'yı hak ettiği yere taşımak en büyük hedefimiz. Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak. Ankara'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız."

'5 santimetre dahi metro yok'

"Seçilirsem Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım dediler. 5 yılda yapılan 5 santimetre metro bile yok. Hepsini AK Parti yaptı. Allah'ın verdiği sudan para kazanılır mı dedi. Şu an Türkiye'ye baktığımızda su parası en pahalı şehir Ankara'dır. Bu sözü de tutmadı. İndirim yapmak yerine zam üstüne zam yaptı. "









'Bizim sözümüz başkalarının sözüne benzemez'

"Kimsenin işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız dediler, binlerce kişi işsiz kaldı. Bizim sözümüz kimsenin sözüne benzemez. Kimsenin ekmeğiyle işiyle oynamayacağız. Ben çalışan işçilerimizin alın terinin aklını vereceğim. Büyükşehir'de çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağım. Bu Altınok sözüdür."





'Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu'

"Her mahalleye kreş ve kütüphane, teknoloji üniversitesi, kültür kenti, uzay bilimleri üniversitesi sağlık kenti vaatleri sadece hayalde kaldı. Ankara'ya fuar alanı kazandırılacaktı, ancak bu projede de hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Keşke Ankara, hizmet üreten bir yönetimle tanışsaydı, mazeretler değil, gerçeklerle aydınlanmış olsaydı. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu. Sanal belediyecilik miadını bugün itibarıyla doldurdu."





'Artık kaybolma yıllarını telafi etme zamanı'

*İlk işlerimizden bir tanesi ulaşım sıkıntısını çözeceğiz. Duraklardaki vatandaşlarımız balık istifi gibi. Ankara'nın trafik çilesi ciddi şekilde arttı. Bu sıkıntıları çözeceğiz.

*Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak.

*Batıkent - Ümitköy metro hattını birbirine bağlayacağız.

*Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçireceğiz.

*2024'te en az 125 bin araç trafiğe çıkacak. 4-5 yılda Ankara'da en az 600 bin araç trafiğe çıkacak bu Ankara'nın hali ne olacak? Yapacağımız bulvarlarla Ankara'daki trafik yükünü hafifleteceğiz.

*Kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Ankara'da kentsel dönüşüm projelerini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

*Depremden ders almalıyız bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız.





'10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız'

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "Güzel ülkemizin geleceği olan gençlerimizi unutmuyor, onlara yönelik büyük adımlar atıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım sorunlarına çözüm getiriyoruz. Günlük 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı tanıyarak, öğrencilerimizin rahat ve ekonomik bir şekilde hareket etmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda, bu adımı atarken toplu taşıma esnafımızı da mağdur etmiyoruz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500TL karşılıksız burs vererek, eğitim hayatlarını destekliyoruz. 10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz. Ankara'daki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine ücretsiz ikram araçlarıyla çay, kahve, çorba, sandviç dağıtarak, öğrencilerimizin günlük enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca, tüm üniversite öğrencilerine yönelik anne yemeği lokantaları kurarak, ücretsiz sıcak akşam yemeği imkânı sunuyoruz. Ankara'daki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayarak, gençlerimizin sporla ve bilimle iç içe olmalarını teşvik ediyoruz. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği ve tıp fakültelerine araştırma desteği vererek, akademik başarılarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.





'Ankart ile doğalgaz desteği'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara'da, tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz mahalle esnafı ile yapılan Ankart anlaşması, alışverişleri yerelde desteklemenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu strateji ile ilçelerimizin ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlıyoruz. Sosyal refah desteği kapsamında, vatandaşlarımızın kış aylarında Ankartlarına 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği yatıracağız. Ayrıca, muhtarlarımızı unutmadık ve onların giderlerine destek olmak adına Ankartlarına her ay 1500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için Ankartlarıyla aylık bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca, bütün öğrencilerimiz, sinema, tiyatro ve müzelere Ankartlarıyla %50 indirimli gidebilecekler. 50.000 öğrencimizin Ankartlarına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. Ankart, sadece öğrenciler ve sosyal destek alanlar için değil, tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilen Ankart ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak."





Ankara, artık engelsiz bir başkent olacak. Kent mimarisi buna göre planlanacak ve engelli vatandaşlarımız güven içinde, huzurla şehrin günlük hayatına katılabilecekler. Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyleri inşa ederek, engelli vatandaşlarımızın araçlarının tamirlerini ücretsiz olarak yapacağız. Ayrıca, engellilere yönelik terapi merkezleri ve oyun evleri kurarak, onlara destek olacağız.





Anlatılanların yanı sıra, Ankara'nın tarım başkenti olma hedefine yönelik projelerimizi de sizlere aktaralım. Öncelikle, köylerimizi kalkındırarak, Ankara'nın tamamında suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa düşüreceğiz. Böylece, tarım yapan köylülerimizi su faturası yükünden kurtaracağız.





Gittiğimiz tüm ilçelerde çiftçilerimiz, ellerindeki yüksek faturalarla bize gelip dert yanıyorlar. 'Üretim yapmayalım mı? Hayvan beslemeyelim mi? Biz nasıl geçineceğiz?' diyorlar. Bu sorunlara çözüm getirmek adına, çiftçilerimize destek sağlamak üzere yeni projeleri hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.















