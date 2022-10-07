Gündem AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi
İSTANBUL

AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi

AK Parti döneminde temeli atılan Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinin CHP'li İBB yönetimi tarafından önce durdurulduğu, daha sonra ise adının değiştirilerek başka bir projeymiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, yurt inşaatını durduran ve projeyi sahiplenen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti döneminde başlayan yurt inşaatını durduran İmamoğlu projenin adını değiştirerek yeni bir projeymiş gibi gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye ait yurt inşaatlarını iptal ettiğini açıkladı.

PROJEYE AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANDI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, Çengelköy'de bulunan eğitim, kültür ve sosyal yaşam merkezinin inşaatına AK Parti döneminde başlandığını söyledi.

%34 İLERLEMEYLE CHP'Lİ İBB'YE TESLİM EDİLDİ

Projenin %34 ilerlemeyle CHP'li İBB'ye teslim edildiğini ifade eden Kertişçi, İmamoğlu yönetiminin önce inşaatı durdurduğunu daha sonra ise adını değiştirerek başka bir projeymiş gibi göstermeye çalıştığını açıkladı.

"KARAR SENİN İSTANBUL"

Kertişçi sözlerine şöyle devam etti:

"13,000 m²'lik alan üzerine konuşlanacak yapı içerisinde öğrenci odaları, kütüphane, otopark, mescid, toplantı salonu gibi 10'dan fazla bölüm yapılacaktı. Dayanaksız itham ve iddialara sahne olan proje, aslından çevrilerek kulübe kulübe açılışı yapılarak ismek ve kreş olarak hizmete açılmıştır. Karar senin İstanbul"

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