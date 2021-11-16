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ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Tarihi bırak bugün için helallik dile

Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu’nun taktik değiştirip “helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum” demesi inandırıcı bulunmadı. AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, “Bırakın CHP tarihini, CHP’nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Tarihi bırak bugün için helallik dile
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin geçmişi ile helalleşme söylemi parti içinde kızgınlığa neden olurken Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’den de “Dersim’le yüzleş” mesajı geldi. CHP Ulusal Birlik Hareketi adına açıklama yapan eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘sanık’ sandalyesine oturtmakla suçlayarak “CHP tarihinden ‘özür’ dilenecek kadar utanç duyan birinin yapacağı onurlu davranış getirildiği koltuğu bırakmasıdır” dedi. CHP’li Mehmet Sevigen de “Siz önce parti içinde haklarını yediğiniz gerçek partililerden, partiye Atatürk düşmanlarını, FETÖ hayranlarını, PKK sempatizanlarını getirdiğiniz için özür dileyin” mesajını paylaştı. Helalleşme gizli ortak HDP’de de rahatsızlığa neden oldu. HDP’li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu’na ‘Dersim’ göndermesi yaparak “Helalleşmek yüzleşmekle başlar. Seyit Rıza’nın evlatları katliamları unutmayacak, unutturmayacak” dedi.

KASET KUMPASI İÇİN ÖZÜR DİLE

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “helalleşme” açıklamasına tepki göstererek “Bırakın CHP tarihini, CHP’nin başına bir kaset kumpasıyla geldiğiniz tarihten bu zamana kadarki meselelerle ilgili toplumdan, milletten özür dileyin ve helallik isteyin” ifadesini kullandı.

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