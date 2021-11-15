Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” dedi.

"SİYASET DİLİNİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ TEHLİKELİDİR"

Kılıçdaroğlu'nun bu kararı parti içinde rahatsızlığa neden oldu. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Eski Milletvekili Necati Yılmaz, "Helalleşmek iyidir. Ancak siyaset dilinin dinselleştilmesi tehlikelidir." ifadesini kullandı.

"KURUMLARIN AHİRETİ OLMAZ"

Kurumların ahireti ve helalliği olmayacağını söyleyen Yılmaz, "Kişiler varsa hataları ve kötülükleri için helallik istemeye en yakından başlamalıdır. Helalleşme hukuki ve siyasi sorumluluğun yerine ikame edilemez." dedi.

REKLAM

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu: Helalleşme yolculuğuna çıkacağım