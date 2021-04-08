AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Roman temsilcileriyle buluştu: Hep beraber kardeş olduğumuza inanan bir anlayıştan geliyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki programda, Roman vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki görüşleri ile Erdoğan'ın onlar hakkındaki düşüncelerini içeren bir video gösterildi.

Programda konuşan Kabaktepe, videonun kendisini duygulandırdığını söyledi.

Kabaktepe, Romanların sevginin, sözün ve muhabbetin üstadı olduğunu belirterek, videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandıkları sözlerden dolayı teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine izleyecekleri rotayı çizdiğini ifade eden Kabaktepe, "Hep beraber kardeş olduğumuza inanan bir anlayıştan geliyoruz. Onun için 'Roman ben olduğum kadar ben de Romanım' diye söyleyebilmekten hiçbir zaman çekince duymuyoruz. Bunu da samimiyetle ifade ediyoruz. Çünkü Adem ve Havva anamızla babamız, yaratıcımız Allah'tır. 'Roman da Türk'tür, Türk de Roman'dır, Kürt de Laz'dır, Laz da Arap'tır, Arap da Laz'dır' diye inanıyoruz" dedi.

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Beraber Türkiye olabilmenin mimarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getiren Kabaktepe, Erdoğan'ın ayrılıklar yerine dirlik olmaları gerektiğini hatırlattığını söyledi.

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Kabaktepe, Erdoğan'ın bu milletin en küçük parçasının bile söküldüğünde, "Türk milleti" diye bir milletin kalmayacağını anlattığını kaydederek, "Bu milletin ötelenmiş, örselenmiş, itilmiş ne kadar değeri varsa, ne kadar toplumu varsa, bazen göğüs gerdi, bazen darbelere göğüs gerdi. Sizler hep beraber ona destek verdiniz. Roman kardeşlerimize de tüm kardeşlerimize de hak ettiği değeri vermek için elinden gelen gayreti gösterdi. Ona teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanım, bizler İstanbullular olarak, İstanbul'daki Romanlar olarak sizin bu sevginizi, saygınızı, göstermiş olduğunuz davranışı, sizi de daha çok destekleyeceğiz ve daha çok iyiliklerin yapılması için de hep beraber gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

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Tüm Romanları AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na davet eden Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Daha çok görüşeceğiz. Sahada, ilçelerde ve mahallelerde görüşeceğiz. Hakikaten sevgi nedir diye anlamayanlar size baksa anlar. Muhabbet nedir diye sözünde ve sözlüğünde göremeyenler, hayatında hissedemeyenler, Roman kardeşlerimizi seyretse muhabbetin kitabını yazar. Vatan sevgisi nedir? Vatan aşkı nedir? Bunu fark edemeyenler, vatan sevdasını vatana ihanetle karşılaştıranlar, sadece hayatınızın tamamına değil, 15 Temmuz'un on dakikasına baksalar vatan sevgisinin abidesini ve heykelini görürler."

Programa bazı Roman sanatçılar ile bazı derneklerin yöneticileri katıldı.

OYNAT 03:41 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği sorusuna yanıt: PR çalışması olduğu için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile neden kahve içmediği yönündeki soruya, 'Bu istekte saygı, sevgi, samimiyet ve nezaket yok. Kaftancıoğlu'nun talebinin PR çalışması olduğunu anladık. O yüzden kahve içmedim.' diyerek yanıt verdi. BiP'te paylaş

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