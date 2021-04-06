AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' çıkışına yanıt: İBB naylon karakterle algı yapıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine değinen Kabaktepe, "Gayet olağan ve normal bir şey. Ekrem Bey, başkanlığa seçildiğim kongreden sonra aradı. Teşekkür ettik, daha sonra yüz yüze görüştük. Yarım saat sürdü. Konuşulanlar aramızda kalacak. Normal bir hadiseydi." dedi.

Görüşmelerinin gayet güzel geçtiğini ifade eden AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Biz fille uğraşırız faille değil. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yaratılan insan yanlış yapabilir, biz eksiklerle ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' çıkışı tamamen algı operasyonu"

İmamoğlu'nun kendilerine borçlanma yetkisi verilmediği ve faaliyetlerinin engellendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Kabaktepe, "İBB algı belediyeciliği yapıyor. Naylon karakterler üreterek bunu gerçekleştiriyorlar. Bunlardan bir tanesi de "Biz engelleniyoruz" algısıdır. İBB'yi biz yönetmiyoruz. İBB Meclisi üzerinden algı oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

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İBB Meclisi'nin belediyeleri etkileyecek yetkisinin olmadığını ifade eden Kabaktepe, "Biz 6 bin 500 tane dosya getirmişiz, bin 879 tanesi CHP tarafından reddedilmiş. Yaklaşık yüzde 29 dosyamız reddedilmiş. İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra 2 bin 500 üzerinde dosya gelmiş. AK Parti sadece yüzde 3’ünü engellemiş. Biz neyi engelliyoruz? Bu dosyalar da eksikleri tamamlayın diye göndermişiz. Belediyeciliği öğretmen için" şeklinde konuştu.

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"Borçlanma yetkisinde de algı yapıyorlar"

CHP'nin 25 yıllık yönetimlerinde getirilen borçlanma taleplerinin sadece bir tanesine "evet" dediğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı, "Ekrem İmamoğlu, 14 tane getirmiş tamamına "evet" demişiz. Algı belediyeciliği dediğim bu." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe ayrıca, borçlanma taleplerinin belediye bütçesinin bir buçuk katından fazla olması durumunda yasal olarak durduğunu vurguladı.

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OYNAT 03:12 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'nun 'Engelleniyoruz' çıkışına yanıt: İBB naylon karakterle algı yapıyor AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Bizi engelliyorlar' açıklamasını değerlendirdi. Kabaktepe, İBB'nin naylon karakterlerle algı yaptığını vurgulayarak, 'İBB Meclisi üzerinden algı oluşturuyorlar. Meclis'in yetkisi belediyeleri engelleyecek düzeyde değil. Biz kendi dönemimizde 6 bin 500 dosya getirmişiz, CHP yüzde 29'unu reddetmiş. CHP'li İBB yönetimi ise 2 bin 500'den fazla dosya getirmiş sadece yüzde 3'ü reddedilmiş.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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