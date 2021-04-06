AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 94 ruhunun ne olduğunu açıkladı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Habertürk’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkanlığa seçildiği parti kongresinin ardından Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, 1994 ruhu ve heyecanına vurgu yapan Kabaktepe, bunun ne demek olduğunu katıldığı canlı yayında tek tek ifade etti.

GÜNDEM Osman Nuri Kabaktepe: 94 ruhunu Z kuşağına taşıyacağız

"Kadınların en çok siyasete katıldığı bir yıldır"

94 ruhunun 20 yıl gerisinin değil 30 yıl ilerisinin olduğunu vurgulayan Kabaktepe, “Bu Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kullandığı bir kavramdır. Orada biz dört şeyi kast ediyoruz. 1994 yılı, kadının siyasete katılımının zirveye çıktığı bir yıldır. Kadın insandır erkek insanoğludur anlayışıyla kadınlarımızın siyasette daha çok yer almasını istiyoruz.” dedi.

"94, gençlerimiz en etkili olduğu seçimdir"

İkinci başlık olarak, 1994 seçimlerinin gençlerin en etkili olduğu seçim olduğunu vurgulayan Kabaktepe, “Gelecek tasarımlarını biz yapacaksak, Cumhuriyetimizin 100. yılımızda 2071’de Türkiye’yi ilk 10, ilk 3 ülkesi haline getirme planımız varsa, geleceği planlamak ve gençlerin önünü açmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

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"Terimizi soğutmadan çalışacağız"

Üçüncü başlığın teşkilatların terini soğutmadan çalışmasını ifade ettiğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı, “Bu durum bundan sonra da böyle çalışacağımızı vurgular.” dedi.

"Erdoğan'ın liderlik sahnesine çıkışının tescil edildiği yıl"

Dördüncü başlığın en önemlisi olduğunu ifade eden Kabaktepe, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye’deki liderlik sahnesine çıkışının ve tescil edildiği yıldır 94... Cumhurbaşkanımızın kongremizde ifade ettiği 2023’te medeniyet nöbetine teslim alma sürecindeki, dünya liderliğine çıkışını İstanbul’da 60+1 ile destekleyeceğiz. Bunu söylüyoruz.” dedi.

Kabaktepe sözlerine, “Derdimiz kavramsal bir çerçeveyle kadınları, gençleri, çalışkanlığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğini vurgulayarak Türkiye’yi 2023 ve 2024’e, gelecek yıllara nasıl taşıyacağımızı vurguluyoruz.” diyerek devam etti.

OYNAT 02:15 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe 94 ruhunun ne olduğunu açıkladı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında kendisine yöneltilen “94 ruhununun” ne olduğuna ilişkin soruya dört başlık altında yanıt verdi. Kabaktepe, hedeflerinin 20 yıl gerisinin değil 30 yıl ilerisinin olduğunu vurgulayarak, “Derdimiz kavramsal bir çerçeveyle kadınları, gençleri, çalışkanlığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliğini vurgulayarak Türkiye'yi 2023 ve 2024'e, gelecek yıllara nasıl taşıyacağımızı vurguluyoruz.” dedi. BiP'te paylaş

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