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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik'in paylaşımları şöyle: "Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. "Kötülük çetesi"nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...

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  • Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.

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Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.

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