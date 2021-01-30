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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yaptı. Çelik "Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez. Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez.

Bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur.

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır.

Kıblemiz Kabe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır.

Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.

Kabe, tüm insanlık değerleri için yüceliğin ve emniyetin sembolüdür. Kabe, ebediyyen hürmet görecektir. Kabe’ye hürmetsizlik edenler sadece kendilerinin insanlıktan uzak olduklarını beyan etmiş olurlar.


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