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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin Boğaziçi açıklamasına yanıt: İçişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin Boğaziçi açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, ''ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, iç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözüsü Ömer Çelik, "ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, içişlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz" dedi.

  • AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptığıda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik teamüllere aykırıdır, içişlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Bu açıklama siyasi bir açıklamadır ve demokrasi konusunda bir hassasiyet olarak kabul edilemez. Bu açıklamayı içişlerimize müdahale olarak görüyor ve reddediyoruz. Demokrasi konusunda hassasiyet göstermek istiyorlarsa; öncelikle PKK'nın silah altına aldığı çocuk savaşçıları görmezden gelmemeliler. Ayrıca ABD Dışişleri, Diyarbakır Anneleri'nin vicdan nöbeti hakkındaki soruları geçiştirmemelidir. Demokratik hassasiyetin gereği bunlardır" dedi.


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'İÇİŞLERİMİZE MÜDAHALE ANLAMINA GELEN DİLDEN KAÇINMALILAR'

Çelik, ABD makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmî güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını önerdiklerini belirterek, "Türkiye'deki gelişmeler hakkında açıklama yaparken içişlerimize müdahale anlamına gelen bir dilden kaçınmalıdırlar" ifadesini kullandı.

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