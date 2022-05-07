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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.

Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir.

Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."

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