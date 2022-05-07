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POLİTİKA

Ümit Özdağ'ın 'troll' oyununu Nevşin Mengü ifşa etti: İyi bir medya ajansıyla anlaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan troll hesaplar üzerinden yaptığı algı operasyonunu gazeteci Nevşin Mengü ifşa etti. Özdağ'ın iyi bir medya ajansı ile anlaştığını söyleyen Mengü, "Ciddi bir bot, troll operasyonuyla sürekli gündemde kalıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağın troll oyununu Nevşin Mengü ifşa etti: İyi bir medya ajansıyla anlaştı
Nevşin Mengü

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün düzenlediği basın toplantısında mülteciler ile ilgili yapılan kirli propagandalarla ilgili "Sosyal medyada her gün ırkçı başlıklar öne çıkıyor. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bunların hepsini Siber Suçlar Daire Başkanlığımız tespit ediyor” dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'den geldi.

"İYİ BİR MEDYA AJANSIYLA ANLAŞMIŞLAR"

Irkçı söylemleri ile sosyal medyada her gün gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili konuşan Mengü, "İyi bir medya ajansıyla anlaşmışlar. Ciddi bir bot, troll operasyonuyla sürekli gündemde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
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Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

Ümit Özdağ'ın 'troll' oyununu Nevşin Mengü ifşa etti: İyi bir medya ajansıyla anlaştı​
OYNAT 00:32
Ümit Özdağ'ın 'troll' oyununu Nevşin Mengü ifşa etti: İyi bir medya ajansıyla anlaştı​
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan troll hesaplar üzerinden yaptığı algı operasyonunu gazeteci Nevşin Mengü ifşa etti. Özdağ'ın iyi bir medya ajansı ile anlaştığını söyleyen Mengü, 'Ciddi bir bot, troll operasyonuyla sürekli gündemde kalıyor.' dedi.

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