'Sessiz İstila' provokasyonunun arkasından Ümit Özdağ çıktı: Parasını ben verdim
Sosyal medyada dün dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı. Emniyetin kısa filmle bağlantılı iki kişiyi gözaltına alması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada dün dolaşıma sokulan 'Sessiz İstila' isimli kısa filmle halkı manipüle eden iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM
Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını duyurdu.
Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.
Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler “halk” değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."