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Gündem Sessiz İstila provokasyonunun arkasından Ümit Özdağ çıktı Parasını ben verdim
POLİTİKA

'Sessiz İstila' provokasyonunun arkasından Ümit Özdağ çıktı: Parasını ben verdim

Sosyal medyada dün dolaşıma sokulan ve mültecilere karşı halkı manipüle eden 'Sessiz İstila' isimli kısa filmin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı. Emniyetin kısa filmle bağlantılı iki kişiyi gözaltına alması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sessiz İstila provokasyonunun arkasından Ümit Özdağ çıktı: Parasını ben verdim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada dün dolaşıma sokulan 'Sessiz İstila' isimli kısa filmle halkı manipüle eden iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM duyurdu: Sessiz İstila kısa filmi ile manipülasyon yapan iki kişi gözaltına alındı
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EGM duyurdu: Sessiz İstila kısa filmi ile manipülasyon yapan iki kişi gözaltına alındı

ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM

Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını duyurdu.

Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

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Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler “halk” değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de, tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz.

Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır. Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.' dedi.

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