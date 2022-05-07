Gündem Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
POLİTİKA

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor

Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, devlet içerisinde istihbaratçı ve polis olarak görev yapan bazı öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
Ümit Özdağ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülteciler üzerinden siyaset devşiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı sert sözlerle hedef almış, “Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Esfelesafilindir. Kendisi Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir.” ifadelerini kullanmıştı.

  • Bu sözler sonrası Bakan Soylu’yu açıkça tehdit eden Özdağ, geride kalan gün İçişleri Bakanlığının önüne giderek yeni bir provokasyonun fitilini ateşlemişti.

ÖZDAĞ’DAN İTİRAF: BANA İÇERİDEN BİLGİ VERİYORLAR

Gelişmeler sonrası Halk TV canlı yayınına katılan Ümit Özdağ, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Devlet tarafından izlendiğini ve dinlendiğini öne süren Özdağ, kendisine bu bilgiye nereden ulaştığı sorusuna, “Benim istihbaratçı, polis öğrencilerim var. Bana bilgi veriyorlar” diyerek yanıt verdi.

Özdağ, konuya ilişkin açıklamasında, şunları söyledi:

“Süleyman Soylu da, devletin istihbarat servisi de beni dinliyor. Benim her hareketimi izliyorlar, peşimde ekip var. Kredi kartıyla bir yerde yemek yediğimde bir bana bir de onlara gidiyor. Ben senelerce bu ülkede istihbaratçı yetiştirdim, polis yetiştirdim. Bu insanlar bana inanıyor ve güveniyorlar. Beni seviyorlar. Açıp bana bilgi de veriyorlar.

Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
OYNAT 00:39
Ümit Özdağ köstebeklerini itiraf etti: İstihbaratçı ve polis öğrencilerim bana içeriden bilgi veriyor
Asılsız itham ve rakamlarla kamuoyunda mülteciler üzerinden algı oluşturan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Özdağ, istihbaratçı ve polis olarak görev yapan öğrencilerinin kendisine bilgi sızdırdığını söyledi.

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