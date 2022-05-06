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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde tartışmaların odağında olan sığınmacı provokasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Yakın bölgemizde yakıcı gelişmeler yaşanırken Türkiye tarihi ve büyük diplomatik atılımlara imza atıyor. Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı ve stratejik bir barış diplomasisine liderlik ediyor.

'Provokasyonlar üretilmektedir"

Türkiye bölge ülkeleriyle stratejik dış politika açılımlarını yürütürken Türkiye’yi içine kapatmaya dönük sistematik provokasyonlar üretilmektedir. Bu dönemde ülkemizde gerilim oluşturmaya dönük tüm bu provakatif çabalar kötü niyetlidir. Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur.

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'Ak Parti buna geçit vermeyecek'

Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir! Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir. Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır...

  • Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır. AK Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir.”

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