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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Hayvanları Koruma Kanunu için teşekkür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Çelikten Hayvanları Koruma Kanunu için teşekkür
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, varoluşun bir bütün olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayvanlar, bitkilerle toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız bu düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdi.

TBMM Grubumuz 'Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni hazırladı. Teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu.

Bu vesileyle düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, teklifin yasalaşmasını takdir eden Yüce Meclis'e, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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