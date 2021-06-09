Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hayvan hakları talimatı:  Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklik masaya yatırıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın sunum yaptığı konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın” talimatını verdiği öğrenildi. Son şekli verilecek düzenlemenin, TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor.

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SUÇLAR CEZA KANUNU’NA

Hazırlanan düzenlemeyle, hayvanlar artık “mal” gibi değil canlı olarak değerlendirilecek. Öldürme ve işkence gibi eylemler suç sayılacak ve bu suçlar Ceza Kanunu’na girecek. Söz konusu kanunun asli yürütücüsü de Tarım ve Orman Bakanlığı olacak. Belediyelere de önemli görevler verilecek. Taslağa göre, hayvanlara barınak yapılması ve kısırlaştırılması için belediyeler bütçelerinden zorunlu para ayıracak. Bakanlığın, sokak hayvanlarının beslenmesi için belirleyeceği yerlere belediyeler barınak yapacak.

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“CEZALAR ERTELENMESİN”

Toplantıda, hayvana karşı işlenen suçlarla ilgili verilen cezaların ‘erteleme’ olmaksızın uygulanmasının da gündeme geldiği öğrenildi. Ancak bunun infaz kanununda yapılacak bir değişiklikle yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için kişinin aldığı ceza uyarınca belirli süre cezaevinde kalmasını öngören düzenlemeden vazgeçilmişti. Mevcut sistemde 18 ayın altında ceza alan biri cezaevine hiç girmiyor. Önümüzdeki süreçte bu konuda getirilebilecek bir düzenleme, hayvana karşı işlenen suçları da kapsayacak.

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Pitbull’lar parka giremeyecek

Tehlikeli ırkların alımı ve satımı yasak olacak. Ellerinde bu ırklardan olanlar kısırlaştırmak şartıyla bakmaya devam edebilecek. Bu ırkları sattığı tespit edilen kişilere çok ağır para cezası öngörülüyor. Ayrıca bu hayvanlar, tasmasız ve ağzı açık bir şekilde gezdirilemeyecek. Özellikle park gibi çocukların yoğun olduğu yerlere girmesi de yasak olacak. Buna ilişkin de düzenlemeyle ayrı ayrı para cezası getiriliyor. Cezai işlemleri hayvan polisleri kesecek.

Hayvanı canice öldürene 4 yıl

Düzenlemeyle, savcıya, hayvana eziyet, işkence gibi suçlarda resen soruşturma açabilme yetkisi de getirilmesi planlanıyor. Taslakta, öngörülen bazı suçlar ve hapis cezaları şöyle: Hayvanlara işkence ederek öldürenlere 6 aydan 4 yıla, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara ve eziyet edenlere 6 aydan 3 yıla, cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.