CHP'li Kaboğlu hayvan hakları üzerinden kurban ibadetini hedef aldı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun sözleri tepki çekti. Sokak hayvanları ya da evcil hayvanlarla kurban kesimini kıyaslayan Kaboğlu, "Eğer kedi ve köpeği mezara kadar, belki törenine kadar, sonuna kadar bakmakla yükümlüyüm ama keçi ve koyunu istediğim zaman boğazlayabilirim, çıplak bir biçimde can çekiştirerek onu kesebilirim. Peki, dinsel saikle değilse dikkatle yapmalıyım ama dinsel saikle yaparsam bağırtarak yapabilirim." sözlerine AK Parti Milletvekili Serap Yaşar ve MHP Milletvekili Hasan Kalyoncu tepki gösterdi.

AK Parti ve MHP'den tepki

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Kaboğlu'nun bu konuşmasının dinarları rencide ettiğini kaydeden Serap Yaşar, "Yani din adına yapı yorsanız bağırtarak ne demek? Hocam, ben burada bir açıklama bekliyorum sizden." dedi. Hasan Kalyoncu da "Din adına yapılınca, evet, bağırtarak demek bir tuhaf oldu." dedi.

Bayıltmadan kesilmesini eleştirdi

Milletvekillerinin bu tepkisi üzerine "Din adına" ifadesini geri alan Kaboğlu, kurbanda hayvanların bayıltılmadan kesilmesini de eleştirdi. Kaboğlu'nun "Eğer dinsel ritüel nedeniyle 'Hayır, hayvanı bayıltmadan yaşamını sona erdireceğiz' dersek ve yatırırsak o zaman zaten ayrımcılık oluyor" ifadeleri tutanaklara geçti.

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