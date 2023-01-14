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POLİTİKA

AK Parti'den '2023 Roman Buluşması'

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 20 Ocak’ta, “Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” temasıyla '2023 Roman Buluşması' düzenlenecek.

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Haber Merkezi İHA
AK Partiden 2023 Roman Buluşması
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AK Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca 20 Ocak Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temasıyla “2023 Roman Buluşması” düzenlenecek. Açıklamada, “AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Roman vatandaşlarımıza yönelik yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel merkezimizde geçtiğimiz sene içerisinde siyasiler, akademisyenler, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Yenilikçi Politikalar’ çalıştayı ve Sosyal Politikalar 20. Yıl çalıştayı kapsamında da ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı’ düzenledik. Çalıştaylar kapsamında politika, strateji ve uygulamalara ilişkin deneyim bilgi, birikim ve önerilerin alındığı eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok konuda çalışmalar yaptık. Gerçekleştirilen çalıştaylar kapsamında 300’ün üzerinde Roman Vatandaşlarımıza yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşumuz katılım sağlayarak katkılarını sundu” denildi.

Açıklamanın devamında, “Ayrıca Türkiye genelinde yaz dönemi boyunca Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımız tarafından Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 22 ilimizde ziyaretler gerçekleştirerek geniş bir saha çalışması yapılmış; saha çalışmalarıyla birlikte akademisyenlerden oluşan heyetlerimiz hane ve STK ziyaretleriyle ‘Odak Grup Çalışmaları’ gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalarda elde edilen tespit ve sonuçlar doğrultusunda güz döneminde 14 ilimizde yüz yüze görüşme tekniği ile ‘Profil Analizi ve Anket Çalışması’ yapılarak talep, beklenti ve ihtiyaçlarını tespit edildi. 8 Nisan Romanlar Günü’nün Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle tüm illerimizde eş zamanlı olarak iftar programı gerçekleştirerek roman vatandaşlarımızla bir araya geldik. Programımızda iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında ülkemize değer katan Roman vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı haklının ve değerlerin yüzyılı olacak. Hep birlikte kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan bu kadim değerlerimizi, zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız” ifadelerine yer verildi.

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